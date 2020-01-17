Зеленский попросил Гончарука урегулировать скандальные премии топ-менеджеров "Нафтогаза"

«Они должны не только быть прагматичными менеджерами, но и оставаться людьми», - заявил Зеленский

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский поставил премьер-министру Алексею Гончаруку задачу урегулировать ситуацию с премиями, которые предусматриваются для топ-менеджеров НАК "Нафтогаз Украины" за получение компенсации от ПАО "Газпром". Такое задание президент озвучил, давая правительству Гончарука еще один шанс.

Об этом сообщает сайт главы государства.

"Они должны не только быть прагматичными менеджерами, но и оставаться людьми, найти выход из этой ситуации. Если они не услышат вас, тогда они услышат людей, юристов. Или НАК "Нафтогаз" будет полностью перезагружен. И мы с вами должны разработать стратегию, как это тогда сделать", – резюмировал Владимир Зеленский.

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Напомним, в конце февраля 2018 года завершился длительный спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. В связи с победой в суде сотрудникам "Нафтогаза" тогда выплатили премии, однако вторая их часть должна была быть выплачена после получения Украиной денег от "Газпрома".

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В январе 2019 года общественная организация "Украинский институт по правам человека" выиграла судебный спор против компании – "Нафтогаз" обязан раскрыть имена и фамилии сотрудников, а также членов правления, получивших премии.

Как известно, Украина и Россия заключили новый пятилетний контракт на транзит газа, Россия заплатила Украине по решению Стокгольмского арбитража, а все остальные иски аннулированы:

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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