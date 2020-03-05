Зеленский: Смена правительства никак не повлияет на приоритеты украинской политики

Во время рабочей поездки в Полтавскую область президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран Группы семи (G7) и главой Представительства ЕС в Украине. В неформальной обстановке участники встречи обсудили вопросы дальнейшего курса Украины.

Президент подчеркнул неизменность выбранного курса для реализации правительством и Верховной Радой политики, направленной на обеспечение благополучия, безопасности, защиты прав и свобод украинцев, а также на создание сильного правового государства, которое служит гражданину.

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Также Зеленский рассказал дипломатам, для чего нужна перезагрузка Кабинета министров. Он считает, что это послужит для улучшения результативности работы исполнительной власти и не повлияет на приоритеты во внутренней и внешней украинской политике.

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Владимир Зеленский поблагодарил глав дипломатических представительств стран Группы семи и Европейского Союза за практическую помощь и политическую поддержку избранного Украиной пути реформ.

Напомним, что ранее Верховная Рада уволила с должности главы правительства Алексея Гончарука – его отставку поддержали 358 депутатов. После этого парламент 291 голосом назначил его преемника – Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины.

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