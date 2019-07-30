Глава государства подписал два указа – об увольнении предыдущего начальника и назначил нового

/ Фото: president.gov.ua

Зеленский сменил начальника СБУ по Черкасской области https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-07-30T11:04:00+03:00 Политика Глава государства подписал два указа – об увольнении предыдущего начальника и назначил нового

Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Управления Службы безопасности в Черкасской области, подписав соответствующие указы об увольнении предыдущего чиновника спецслужбы и заменил на нового, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

"Освободить Бойко Олега Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области", – говорится в указе №559/2019.

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Следующим указом Зеленский назначил начальником СБУ по Черкасской области Сергея Анатолиевича Ходунова.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Владимир Зеленский дал поручение замглавы СБУ. Глава государства встретился с Бакановым и очертил приоритеты в работе спецслужбы и потребовал результатов в ближайшее время.

Напомним, в течение июня-июля президент сменил руководство Службы безопасности в большинстве областей страны. Кроме того, внес изменения он и в руководящий состав Службы внешней разведки. Так, на днях Зеленский назначил замглавы внешней разведки женщину – впервые в истории Украину такую высокую должность в разведораганах занимает представительница женского пола. ранее она не имела отношения к спецслужбам, а работала в прокуратуре.

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