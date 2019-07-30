Зеленский сменил начальника СБУ по Черкасской области

Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Управления Службы безопасности в Черкасской области, подписав соответствующие указы об увольнении предыдущего чиновника спецслужбы и заменил на нового, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.
"Освободить Бойко Олега Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области", – говорится в указе №559/2019.
Следующим указом Зеленский назначил начальником СБУ по Черкасской области Сергея Анатолиевича Ходунова.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее Владимир Зеленский дал поручение замглавы СБУ. Глава государства встретился с Бакановым и очертил приоритеты в работе спецслужбы и потребовал результатов в ближайшее время.
Напомним, в течение июня-июля президент сменил руководство Службы безопасности в большинстве областей страны. Кроме того, внес изменения он и в руководящий состав Службы внешней разведки. Так, на днях Зеленский назначил замглавы внешней разведки женщину – впервые в истории Украину такую высокую должность в разведораганах занимает представительница женского пола. ранее она не имела отношения к спецслужбам, а работала в прокуратуре.
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