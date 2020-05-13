Зеленский сменил начальников управлений СБУ сразу в четырех регионах: кто пошел на повышение

Олега Головаша «переставили» из Житомира в Киев

Президент Владимир Зеленский своими указами сменил начальников управлений Службы безопасности Украины в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областях.

"Уволить Болдыря Сергея Владимировича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области", – говорится в тексте указа №179/2020, опубликованного на сайте Офиса президента Украины в среду, 13 мая, вечером.

Указом №182/2020 Зеленский назначил на эту должность Олега Головаша , который до этого возглавлял УСБУ в Житомирской области и был уволен с этой должности указом № 178/2020.

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На должность руководителя Управления СБУ в Житомирской области президент указом №181/2020 назначил Сергея Лысака .

Кроме того, президент подписал указы №№180/2020 и 183/2020, которыми сменил руководителя Управления СБУ в Одесской области: вместо Виталия Харченко эту должность занял Виктор Доровский .

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Напомним, 27 августа 2019 Владимир Зеленский назначил Сергея Болдыря на пост руководителя управления СБУ в столице и Киевской области, освободив от должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления Службы безопасности Украины.

Также сообщалось, что 24 сентября 2019 Владимир Зеленский назначил Виталия Харченко главой управления СБУ в Одесской области .

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Напомним, что ранее ГБР уличило чиновников СБУ в коррупции:

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