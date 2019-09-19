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Зеленский сменил руководство Винницкой области

19 сентября, 12:51

Глава государства подписал два указа об увольнении старого и назначении нового чиновников

Владислав Скальский. Фото: facebook.com/skalskyy

Владислав Скальский. Фото: facebook.com/skalskyy

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководство Винницкой области – уволил одного главу облгосадминистрации и на его место назначил нового. Глава государства подписал соответствующие указы.

Так, указом №705/2019 он освободил Коровия Валерия Викторовича от должности председателя Винницкой областной государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий пятого президента Украины (Петра Порошенко). Согласно закону, в случае ухода от власти главы государства, заканчивается и срок полномочий у назначенных им же глав ОГА.

Следующим указом №706/2019 Зеленский назначил руководителем Винницкой области Владислава Скальского.

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Отметим, в 2015 он возглавил коммунальное предприятие "Институт развития городов", а уже летом 2016 года был назначен заместителем мэра Винницы.

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Фото: Верховная Рада Украины

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский уже успел назначить и главу Николаевской ОГА. Им стал Александр Стадник, который сменил на этой должности Вячеслава Боню, которым президент был недоволен.

Напомним, недавно в Винницкой область произошли новые взрывы на военном арсенале в Калиновке. На место происшествия прибыла оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил. В 2018 году там же случилось масштабной ЧП на складах боеприпасов.

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указ Зеленский ОГА Винницкая область Скальский

Источник: Сегодня

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