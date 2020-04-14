Зеленский сменил своего человека в Кабмине и назначил пять послов

Временно исполнять обязанности представителя президента в Кабмине будет руководитель Координационного центра

Президент Владимир Зеленский назначил своего нового представителя в Кабинете министров, а также послов в пяти странах мира. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

Одним указом глава государства освободил Алексея Перевезенцева от исполнения обязанностей представителя президента в правительстве.

"Возложить на Кладиева Владимира Николаевича – руководителя Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров Украины – выполнение обязанностей представителя президента в Кабинете министров (вне штата)", – говорится в другом указе.

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Послами Украины в зарубежных странах стали:

Владимир Шкуров – в Албании;

Сергей Корсунский – в Японии (с этой должности был уволен Игорь Харченко);

Оксана Васильева – в Марокко;

Любовь Абравитова – в Южно-Африканской Республике (ЮАР);

Николай Дорошенко в Узбекистане.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Они обсудили ситуацию с коронавирусом в обеих странах, а также планы на будущее.

Зеленскому доложили, что пожар в Чернобыльской зоне потушили. Президента успокоили, что огня уже нет, а радиационный фон в норме.

Видео: ГСЧС

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