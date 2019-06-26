Зеленский сменил "временного" главу Сумской ОГА

Недавно назначенный президентом чиновник недолго пробыл на должности

Ирина Купрейчик. Фото: Facebook

Президент Украины назначил временно исполняющей обязанности главы Сумской областной государственной администрации Ирину Купрейчик. Глава государства подписал соответствующий указ.

Так, сначала указом №455 президент убрал с данной должности недавно им же назначенного Вадима Акперова, после чего назначил новую чиновницу.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Сумской областной государственной администрации на Купрейчик Ирину Валерьевну", – говорится в указе №456

Отметим, что Купрейчик до этого была заместителем главы ОГА.

Как сообщали новости "Сегодня", после масштабной кадровой чистки 11 июня Зеленский назначил "временных" глав ОГА в ряде областей. В 15 областях он назначил временных глав гособладминистраций. Чуть позже Светла Шаталова временно возглавила Одесскую ОГА, а Олег Пругло – Полтавскую.

Позже он освободил Гундича Игоря Петровича с должности председателя Житомирской ОГА в связи с окончанием срока полномочий президента Украины (пятого главы государства Петра Порошенко, 2014-2019 гг.). Вместо него Зеленский другим указом назначил временно исполняющего обязанности главы ОГА Ярослава Лагуту. С должности председателя Черкасской ОГА по той же причине уволен Александр Вельбивец. Его временно заменит Тарас Высоцкий.

Также на днях стали известны фамилии кандидатов от президента в пяти областях. Среди прочих, он подал в Кабинет министров кандидатуры по Луганской и донецкой областям.

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