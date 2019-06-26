Зеленский сменил "временного" главу Сумской ОГА
Недавно назначенный президентом чиновник недолго пробыл на должности
Президент Украины назначил временно исполняющей обязанности главы Сумской областной государственной администрации Ирину Купрейчик. Глава государства подписал соответствующий указ.
Так, сначала указом №455 президент убрал с данной должности недавно им же назначенного Вадима Акперова, после чего назначил новую чиновницу.
"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Сумской областной государственной администрации на Купрейчик Ирину Валерьевну", – говорится в указе №456
Отметим, что Купрейчик до этого была заместителем главы ОГА.
Как сообщали новости "Сегодня", после масштабной кадровой чистки 11 июня Зеленский назначил "временных" глав ОГА в ряде областей. В 15 областях он назначил временных глав гособладминистраций. Чуть позже Светла Шаталова временно возглавила Одесскую ОГА, а Олег Пругло – Полтавскую.
Позже он освободил Гундича Игоря Петровича с должности председателя Житомирской ОГА в связи с окончанием срока полномочий президента Украины (пятого главы государства Петра Порошенко, 2014-2019 гг.). Вместо него Зеленский другим указом назначил временно исполняющего обязанности главы ОГА Ярослава Лагуту. С должности председателя Черкасской ОГА по той же причине уволен Александр Вельбивец. Его временно заменит Тарас Высоцкий.
Также на днях стали известны фамилии кандидатов от президента в пяти областях. Среди прочих, он подал в Кабинет министров кандидатуры по Луганской и донецкой областям.
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