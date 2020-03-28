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  1. Новости политики

Зеленский снова назначил Наева командующим Объединенными силами

28 марта, 12:48

Сергей Мартынец

За последний год это уже третья смена командующего ООС

Президент Владимир Зеленский назначил заместителя начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Наева командующим Объединенных сил, который уже руководил ранее военной операцией на Донбассе.

"Назначить Наева Сергея Ивановича командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины", – говорится в указе главы государства.

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Как сообщали новости "Сегодня", он руководил Объединенными силами с мая 2018-го по май 2019 года. Тогда он рассказывал, сколько освобождено территорий с начала ООС под его руководством. По его словам, около 24 квадратных километров территории Донбасса за тот период снова вернулись под контроль Украины. Но и это еще не все достижения.

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6 мая 2019 года был назначен новый командующий Объединенными силами на Донбассе Александр Сырский. В начале 2015 года он занимал должность начальника Объединенного оперативного штаба ВСУ – первого заместителя руководителя Антитеррористической операции на Донбассе.

Но уже 5 августа того же года президент Владимир Зеленский уволил Сырского и назначил нового командующего ООС. Уволенного офицера отправил на новую должность, а военной операцией на Донбассе стал руководить Владимир Кравченко.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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указ Владимир Зеленский ООС Сергей Наев

Источник: Сегодня

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