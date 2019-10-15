Зеленский снова сменил состав СНБО

Глава государства одного человека вывел из Совета по нацбезопасности, двоих ввел и одного утвердил в новой должности

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны, подписав соответствующий указ.

Он вывел из состава СНБО Александра Данилюка, который был уволен 30 сентября с должности секретаря ведомства.

Данным указом в персональный состав СНБО введены недавно назначенные новый секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов и председатель Службы внешней разведки Украины Валерий Евдокимов.

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Кроме того, президент утвердил Владислава Бухарева в СНБО, поскольку ранее он был введен в Совет в должности главы внешней разведки, но недавно сменил должность и теперь он – заместитель председателя Службы безопасности – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Как сообщали новости "Сегодня", после увольнения Данилюк заявлял, что ПриватБанк стал последней каплей для отставки. Он уточнил, что за несколько недель произошли события, которые стали для него "негативным сигналом": обыски в ПриватБанке, поджог машины и дома Валерии Гонтаревой и "определенный прогресс в судах".

Позже во время пресс-марафона Владимир Зеленский объяснил отставку Данилюка из СНБО. Глава государства рассказал об отношении к бывшему соратнику и заявил, что не согласен с его позицией.

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