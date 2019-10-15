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Зеленский снова сменил состав СНБО

15 октября, 16:22

Глава государства одного человека вывел из Совета по нацбезопасности, двоих ввел и одного утвердил в новой должности

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны, подписав соответствующий указ.

Он вывел из состава СНБО Александра Данилюка, который был уволен 30 сентября с должности секретаря ведомства.

Данным указом в персональный состав СНБО введены недавно назначенные новый секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов и председатель Службы внешней разведки Украины Валерий Евдокимов.

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Кроме того, президент утвердил Владислава Бухарева в СНБО, поскольку ранее он был введен в Совет в должности главы внешней разведки, но недавно сменил должность и теперь он – заместитель председателя Службы безопасности – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

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Как сообщали новости "Сегодня", после увольнения Данилюк заявлял, что ПриватБанк стал последней каплей для отставки. Он уточнил, что за несколько недель произошли события, которые стали для него "негативным сигналом": обыски в ПриватБанке, поджог машины и дома Валерии Гонтаревой и "определенный прогресс в судах".

Позже во время пресс-марафона Владимир Зеленский объяснил отставку Данилюка из СНБО. Глава государства рассказал об отношении к бывшему соратнику и заявил, что не согласен с его позицией.

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СНБО Владимир Зеленский Александр Данилюк

Источник: Сегодня

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