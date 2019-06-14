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Зеленский снова собрался на Донбасс

14 июня, 15:14

Глава государства первый раз ездил на восток Украины в конце мая и побывал на передовых позициях ВСУ

Зеленский на Донбассе
Зеленский на Донбассе. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский совершит вторую свою рабочую поездку в Донецкую область, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что глава государства посетит Донбасс в субботу, 15 июня. Рабочую поездку он совершит в Мариуполь.

Как сообщали новости "Сегодня", первый свой визит в зону боевых действий новый президент Украины совершил 27 мая. Тогда Владимир Зеленский побывал в Луганской области, где осмотрел передовые позиции военных Вооруженных сил Украины в Станице Луганской и Счастье. Так, в Станице президент побывал на передовой, в частности в посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника – за 400 метров.


Через несколько дней на фронте произошло серьезное обострение ситуации. В результате одного из обстрелов боевиков погибли двое бойцов ООС, еще 11 получили различные ранения и повреждения. Из-за гибели военных на Донбассе Зеленский обратился к России. Глава государства четко дал понять агрессору – с Украиной с позиции силы говорить не получится.

А 13 июня Зеленский обсудил Донбасс с председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком. Глава государства отметил, что прекращение огня на востоке Украины и возвращение туда мира является одной из ключевых его задач.

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Тег Донбасс, Мариуполь, визит, Зеленский

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