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Зеленский снова созывает внеочередное заседание Рады и "отчитал" Парубия

18 июля, 12:57

Глава государства резко раскритиковал работу нынешнего состава Рады и напомнил, сколько стоит их один рабочий день

Фото: Сегодня

Президент Владимир Зеленский снова потребовал созвать внеочередное заседание Верховной Рады, а также ответил спикеру парламента Андрею Парубию, почему он может требовать этого от депутатов нынешнего созыва. Об этом он написал на своей странице в Facebook (письмо в самом низу новости).

По его словам, он не удивлен отказом созвать внеочередное заседание парламента и намекнул на нежелание депутатов нынешнего созыва работать на результат.

"Несколько удивлен я другим – вашими словами о "неукоснительном соблюдении действующего законодательства". Открою вам глаза. К сожалению, нынешний парламент в представлении народа Украины ассоциируется, прежде всего, с отсутствием коалиции, "кнопкодавством", пустым залом при принятии законов, восемнадцатиразовым голосованием за законопроекты (речь о принятии Избирательного кодекса) и другими грубыми нарушениями регламента. Это все и стало основанием для подписания мной указа о роспуске парламента, конституционность которого была подтверждена в Конституционном суде Украины", – заявил Зеленский.

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Президент напомнил Парубию, что, согласно статье 90 Конституции Украины, полномочия Верховной Рады прекращаются в день открытия первого заседания парламента нового созыва.

"А вы вместо этого устраиваете себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады нового созыва. Хочу напомнить вам и другим народным депутатам Украины, что один день работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 млн грн. Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, но и показываете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 млн гривен из государственного бюджета", – пояснил глава государства.

Зеленский удивлен, что народные депутаты, которые так громко заявляют о защите интересов украинцев, не могут собраться на один день для принятия важнейших законопроектов – по Антикоррупционному суду, отсрочке штрафов для "евробляхеров", о наказании за незаконное обогащение.

"Все, что вы продемонстрировали, – это полное равнодушие, бездеятельность и несостоятельность. У вас всех был шанс, но вы и его потеряли. Позор, господа. Мы изменим это 21 июля", – добавил он.

Президент снова призвал Парубия созвать внеочередной заседание парламента.

Как сообщали новости "Сегодня", Парубий в ответ на обращение Зеленского заявил, что внеочередное заседание Рады не предусмотрено законом, сославшись на то, что возможно созвать внеочередную сессию парламента.

В то же время президент прикрепил к своему сообщению новое письмо спикеру ВР, в котором он напомнил, что, согласно календарному плану 10 сессии 8-го созыва, работа Рады заканчивается 19 июля. Поэтому президент имеет право созвать до этой даты внеочередной заседание Рады, а не сессию.

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Тег Рада, Парубий, Зеленский, внеочередное заседание

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Сегодня

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