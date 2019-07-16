Зеленский снял с должностей два десятка глав РГА в Киеве и трех областях

Глава государства продолжает увольнять представителе прошлой власти

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал 22 кадровых указа, которыми освободил от занимаемых должностей глав районных администраций в Киеве, Ровенской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Новость дополняется.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский снял с должностей два десятка глав РГА в Киеве и трех областях". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"