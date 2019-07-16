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Зеленский снял с должностей два десятка глав РГА в Киеве и трех областях

16 июля, 19:02

Глава государства продолжает увольнять представителе прошлой власти

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал 22 кадровых указа, которыми освободил от занимаемых должностей глав районных администраций в Киеве, Ровенской, Харьковской и Хмельницкой областях.

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