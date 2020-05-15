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  1. Новости политики

Зеленский снял с компаний и офшоров санкции, наложенные при Порошенко

15 мая, 14:28

Станислав Кожемякин

Президент исключил из "черного списка" 22 украинские и иностранные компании

Президент Владимир Зеленский, который накануне продлил запрет в Украине российских соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники", исключил из санкционного списка 22 компании, которые попали в "черный список" при его предшественнике Петре Порошенко.

Распоряжения главы государства коснулось двух указов Порошенко:

2) санкции сняли с украинских компаний, на которые они были наложены, согласно указу президента №133 от 15 мая 2017 года (тому самому, после которого в Украине попали под запрет "Вконтакте" и "Одноклассники")

  1. ООО "Монт УА";
  2. "Сапран Украина";
  3. "ГИСИНФО";
  4. "Парус-Спецпроект" (Киев);
  5. "Парус-2" (Киев);
  6. "Парус-Внедрение" (Киев);
  7. "Парус-город" (Киев);
  8. "Парус-Прикарпатье" (Ивано-Франковск);
  9. "Парус-Донбасс" (Краматорск);
  10. "Центр информационных технологий "Парус-Единение" (Николаев);
  11. "Южный Парус" (Одесса);
  12. ООО "Парус-Лев" (Львов).

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2) также были исключены из "черного списка" иностранные и украинские компании, которые попали туда, согласно указу №176 от 21 июня 2018 года

  1. Rock Ranch Properties SA (Панама);
  2. Powerful Choice Tech Ltd (Британские Виргинские острова);
  3. Global Games Ltd (Белиз);
  4. Novastar Group Ltd (Белиз);
  5. Gordon Solution Ltd (Британские Виргинские острова);
  6. The company Hungarian silicones (Будапешт);
  7. ООО "Кремнийполимер" (Бровары);
  8. ООО "ТД" Лакмар" (Киев);
  9. ООО "Корона2000" (Киев);
  10. ООО "ФосАгро-Украина" (Киев).

Напомним, что, помимо этого, Зеленский убрал из санкционного списка несколько пособников боевиков и россиян.

Смотрите сюжет о том, как США добиваются введения новых санкций против России за нарушения прав человека в аннексированном Крыму:

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санкции против России

Источник: Сегодня

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