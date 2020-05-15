Зеленский снял с компаний и офшоров санкции, наложенные при Порошенко

Президент Владимир Зеленский, который накануне продлил запрет в Украине российских соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники", исключил из санкционного списка 22 компании, которые попали в "черный список" при его предшественнике Петре Порошенко.

Распоряжения главы государства коснулось двух указов Порошенко:

2) санкции сняли с украинских компаний, на которые они были наложены, согласно указу президента №133 от 15 мая 2017 года (тому самому, после которого в Украине попали под запрет "Вконтакте" и "Одноклассники")

ООО "Монт УА"; "Сапран Украина"; "ГИСИНФО"; "Парус-Спецпроект" (Киев); "Парус-2" (Киев); "Парус-Внедрение" (Киев); "Парус-город" (Киев); "Парус-Прикарпатье" (Ивано-Франковск); "Парус-Донбасс" (Краматорск); "Центр информационных технологий "Парус-Единение" (Николаев); "Южный Парус" (Одесса); ООО "Парус-Лев" (Львов).

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2) также были исключены из "черного списка" иностранные и украинские компании, которые попали туда, согласно указу №176 от 21 июня 2018 года

Rock Ranch Properties SA (Панама); Powerful Choice Tech Ltd (Британские Виргинские острова); Global Games Ltd (Белиз); Novastar Group Ltd (Белиз); Gordon Solution Ltd (Британские Виргинские острова); The company Hungarian silicones (Будапешт); ООО "Кремнийполимер" (Бровары); ООО "ТД" Лакмар" (Киев); ООО "Корона2000" (Киев); ООО "ФосАгро-Украина" (Киев).

Напомним, что, помимо этого, Зеленский убрал из санкционного списка несколько пособников боевиков и россиян.

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