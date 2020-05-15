Зеленский снял с компаний и офшоров санкции, наложенные при Порошенко

Президент Владимир Зеленский, который накануне продлил запрет в Украине российских соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники", исключил из санкционного списка 22 компании, которые попали в "черный список" при его предшественнике Петре Порошенко.
Распоряжения главы государства коснулось двух указов Порошенко:
2) санкции сняли с украинских компаний, на которые они были наложены, согласно указу президента №133 от 15 мая 2017 года (тому самому, после которого в Украине попали под запрет "Вконтакте" и "Одноклассники")
- ООО "Монт УА";
- "Сапран Украина";
- "ГИСИНФО";
- "Парус-Спецпроект" (Киев);
- "Парус-2" (Киев);
- "Парус-Внедрение" (Киев);
- "Парус-город" (Киев);
- "Парус-Прикарпатье" (Ивано-Франковск);
- "Парус-Донбасс" (Краматорск);
- "Центр информационных технологий "Парус-Единение" (Николаев);
- "Южный Парус" (Одесса);
- ООО "Парус-Лев" (Львов).
2) также были исключены из "черного списка" иностранные и украинские компании, которые попали туда, согласно указу №176 от 21 июня 2018 года
- Rock Ranch Properties SA (Панама);
- Powerful Choice Tech Ltd (Британские Виргинские острова);
- Global Games Ltd (Белиз);
- Novastar Group Ltd (Белиз);
- Gordon Solution Ltd (Британские Виргинские острова);
- The company Hungarian silicones (Будапешт);
- ООО "Кремнийполимер" (Бровары);
- ООО "ТД" Лакмар" (Киев);
- ООО "Корона2000" (Киев);
- ООО "ФосАгро-Украина" (Киев).
Напомним, что, помимо этого, Зеленский убрал из санкционного списка несколько пособников боевиков и россиян.
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