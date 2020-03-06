Зеленский снялся для обложки известного европейского журнала: фото

Пресс-секретарь президент Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что глава украинского государства снялся для обложки известного европейского журнала.

Об этом она заявила в сообщении в Facebook.

Реклама

"Завтра у президента Владимира Зеленского – обложка одного из самых известных европейских журналов. Тизер – наше общее фото. На обложке, конечно, только президент", – заметила Мендель.

Заметим, что известный европейский журнал, о котором говорит Мендель – это газета The Guardian. Она уже разместила на своем сайте выдержки из интервью, которое Зеленский дал изданию в Киеве в конце февраля. Полный текст интервью издание должно опубликовать в субботу, 7 февраля.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский попал на итоговую обложку журнала The Week. По версии журналистов The Week, героями года также стали президент США Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая объявила начало формальной процедуры импичмента американского президента, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, лидер КНР Си Цзиньпин, российский президент Владимир Путин и шведская экоактивистка Грета Тунберг.

А перед этим декабрьский выпуск одного из самых популярных американских СМИ за 2020 вышел с фотографией президента Украины – Владимира Зеленского избрали на обложку Time.

Заметим, что в октябре 2019 года Зеленский провел уникальный пресс-марафон, в ходе которого в течение 14 часов отвечал на все вопросы, которые задавали ему журналисты. Свой вопрос успел задать и корреспондент "Сегодня". Как это проходило, читайте в материале на нашем сайте.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама