Зеленский со "слугами народа" срочно обсудил два важных вопроса

Перед началом пленарного заседания Верховной Рады сегодня утром собралась фракция "Слуга народа", в заседании которой по видеосвязи принял участие и президент Владимир Зеленский. Обсуждался вопрос голосования за Программу деятельности правительства и законопроект о всеукраинском референдуме.
"Прошла встреча фракции с президентом по видеосвязи. Говорили о поддержке программы правительства и законе о народовластии", – написал в Telegram нардеп от этой политической силы Александр Качура.
В свою очередь член фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в комментарии сайту "Сегодня" рассказала, что депутаты фракции будут самостоятельно определятся, поддерживать ли Программу правительства или нет.
"Президент нам донес свою позицию. Он убеждает, что нужно поддержать. Это правильно и политически и с морально-этической точки зрения. Мы голосовали за Кабмин, должны ему доверять. Но сигнального голосования не было. Поэтому неизвестно, сколько депутатов поддержит Программу, сколько нет. Я хочу еще раз лично услышать премьера. Что он думает о том, как увязать Программу действий правительства и обязательства по программе МВФ", – сказала она.
Относительно президентского законопроекта по референдуму Ирина Верещук отметила, что "фракция насобирает голоса за этот проект".
"Это проект президента. Было бы удивительно, если бы фракция, которая шла на выборы с месседжем о народовластии, не поддержала бы этот закон хотя бы в первом чтении", – сказала Верещук.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях Кабмин доработал Программу своей деятельности. Это своего рода "дорожная карта", реакция правительства на ряд проблем, которые сегодня стоят перед нашей страной в краткосрочной перспективе, а также это план действий на средне- и долгосрочный период. Предыдущий вариант этого документа парламент забраковал, назвав "рефератом".
Также недавно Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме. Глава государства предлагает дать украинцам возможность участвовать в государственных делах и решать важные вопросы на общенациональном голосовании.
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