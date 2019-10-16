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Зеленский соболезнует Японии из-за жертв тайфуна "Хагибис"

16 октября, 02:02

От имени народа Украины и от себя лично выражаю глубокие соболезнования и слова поддержки семьям погибших, - заявил Зеленский

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования народу Японии в связи с гибелью людей в результате тайфуна "Хагибис".

Об этом сообщает сайт главы государства.

"От имени народа Украины и от себя лично выражаю глубокие соболезнования и слова поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в письме президента премьер-министру Японии Синдзо Абэ.

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Число жертв мощного тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию в минувшие выходные, увеличилось до 72 человек.

Ранее мы писали о 66 погибших в результате обрушения стихии.

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Еще не менее 10 человек числятся пропавшими без вести, более 200 пострадали. Наибольший урон нанесен северо-востоку Японии и соседней с Токио префектуре Канагава.

Как заявил генеральный секретарь Кабинета министров Ёсихидэ Суга, в районах, подвергшихся воздействию стихии, продолжается восстановление инфраструктуры, ведутся поисково-спасательные операции. Всего в этих работах задействовано около 110 тысяч человек, включая бойцов Сил самообороны. Сейчас без электроэнергии остаются примерно 13 тысяч квартир и частных домов в районе Токио, в 130 тысячах по всей стране нет водоснабжения.

В пострадавших районах не работают более 230 школ, закрыты десятки супермаркетов, вышли из строя свыше 120 банкоматов. Разливы рек и водоемов зафиксированы более чем в 50 местах. Из-за подтоплений по-прежнему не налажено движение на ряде железнодорожных линий, включая скоростные.

Напомним, тайфун "Хагибис" обрушился на самые густонаселенные районы Японии в субботу. Метеослужбы накануне предупредили о вероятности тяжелых последствий урагана, а также ввели высшую степень опасности для агломерации Токио. Власти обратились с призывом к 7,3 млн человек покинуть свои дома. На днях этот же супертайфун двигался и на Южную Корею. Временами скорость ветра достигала 133 км/ч.

Видео: Reuters

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Япония жертвы тайфун погибшие соболезнования Владимир Зеленский потерпевший

Источник: Интерфакс-Украина

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