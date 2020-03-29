Зеленский собрал Кабмин, Генштаб и СНБО: подробности разговора

Президент Владимир Зеленский собрал на традиционное совещание представителей Кабмина и главных госведомств, ответственных за меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба Банковой.

Проведенное в воскресенье, 29 марта, совещание прошло с помощью средств связи. В нем участвовали представители правительства, правоохранительных органов, Генштаба и СНБО.

Зеленский рассказал, что из Китая прибыл уже второй самолет, который доставил средства для индивидуальной защиты, дезинфекции, необходимое медицинское оборудование.

"У производителей огромные очереди за вещами, необходимыми для преодоления инфекции. Но для украинского правительства они делают приоритет, благодаря чему нам не нужно ждать закупки неделями. На следующей неделе мы ожидаем прибытие еще нескольких самолетов", – сообщил глава государства.

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На совещании шла речь о готовности учреждений здравоохранения к принятию больных коронавирусом и обустройстве новых объектов для обсервации тех, у кого может быть подозрение на болезнь. Президент в очередной раз отметил необходимость обеспечения населения средствами дезинфекции и защиты.

"В каждой аптеке должны быть маски. И не по завышенным в десятки раз ценам, а по нормальным, доступным. И важно, чтобы были защищены наши медики, ведь они сегодня фактически на передовой. Должны быть защищены нацгвардейцы и обязательно – наши военные", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, обсудили изменения в бюджет, ведь в условиях антикризисных мер часть финансирования нужно будет перенаправить на предотвращение распространения инфекции коронавируса.

Сайт "Сегодня" сообщал, что премьер Денис Шмыгаль призвал высокопоставленных госслужащих понять ситуацию, сложившуюся из-за эпидемии коронавируса, и "затянуть пояса". Правительство приняло решение сократить зарплаты топ-чиновников.

Также сообщалось, что бывший заместитель главы Киевской областной государственной администрации Олег Мищенко скончался из-за коронавирусной инфекции.

А тем временем напомним, как в Украине лечат больных коронавирусом:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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