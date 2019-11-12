Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане

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Президент Украины Владимир Зеленский согласен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Казахстане, о чем заявил первому казахскому президенту Нурсултану Назарбаеву, с которым встретился в Японии в октябре.

Об этом Назарбаев сообщил на заседании Astana Club в Нур-Султане 12 ноября.

"Сейчас я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему (войны на востоке Украины – ред.) ... Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины, потому что решается только между двумя государствами, а не между всеми", – цитирует его Tengrinews.kz.

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Назарбаев уточнил, что Владимир Зеленский принял его предложение.

"Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", – заявил елбасы (лидер казахской нации).

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Первый президент Казахстана заверил в том, что Путин тоже хочет личной встречи и чтобы на Донбассе наступил мир.

"И мы все прекрасно понимаем, не эти территории России нужны, а совсем другие вещи. По другим причинам там оказались российские силовые структуры", – фактически признал Нурсултан Назарбаев наличие кадровых военных РФ на востоке Украине.

Напомним, ранее мы сообщали подробности встречи Зеленского с Назарбаевым в Японии.

Кроме того, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал о предполагаемой встрече президентом России и Украины.

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