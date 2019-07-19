Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,86
29
УКР
Главная Больше  Новости политики

Зеленский сообщил, когда появится кандидатура нового генпрокурора

19 июля, 19:21

Президент пообещал защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский анонсировал внесение кандидатуры нового генерального прокурора после формирования большинства в новоизбранном парламенте.

Об этом он сказал на встрече с представителями деловых кругов Китая, информирует 19 июля пресс-служба главы государства.

"Мы подтверждаем реформу судебной системы и антикоррупционных органов. С 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. После формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура нового генпрокурора", – заявил Зеленский.

Он добавил, что "мы сможем на деле защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в июне Зеленский инициировал увольнение генпрокурора Юрия Луценко из-за отсутствия у него высшего юридического образования и соответствующего опыта работы в области права. Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Верховной Раде.

Сам Луценко заявил, что Зеленский не имеет на это права. При этом он выразил уверенность, что парламент не поддержит его увольнение.

Напомним, генеральный прокурор избирается по решению президента Украины. Он может быть снят после выражения недоверия Верховной Радой. Срок полномочий главы ГПУ – шесть лет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Верховная Рада, ГПУ, Зеленский, назначения

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский сообщил, когда появится кандидатура нового генпрокурора". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский подписал указ по украинским дорогам

Сегодня, 17:34

По словам президента, на первом этапе необходимо отремонтировать главные магистрали

"Мы очень открыты": Зеленский встретился с инвестором из Мексики

Сегодня, 17:24

Глава государства пообещал потенциальному инвестору защиту бизнеса в Украине

Зеленский уволил посла США и еще 10 дипломатов

Сегодня, 17:01

Некоторые из уволенных украинских послов работали на два-три государства

"Рада – это не "Квартал" и не КВН": Парубий резко ответил Зеленскому

Сегодня, 14:13

Спикер парламента озвучил свою версию, для чего президенту нужно было внеочередное заседание Рады

Всю жизнь в образе: актрисы одной роли

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году

Как выглядят сейчас дети-актеры из культовых советских фильмов

Мечты сбываются: 8 простых девушек, которые стали принцессами

Алина Гросу призналась, делала ли она пластику носа

BQ Bond — альтернатива Meizu и Xiaomi?

Ученые предложили превратить тоннели метро в "кондиционеры”

Сольный концерт: Димаш сыграл с младшим братом на домбре

LoL и Doom на Linux или во что вырос Wine

Предстоящие фильмы «Марвел»: что будет дальше?

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

15 красавиц российского кино

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

Сегодня, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысячи грн, а люкс — от 22 тысяч

Летняя экономия аукнется к зиме: как скажется на платежках снижение цены на газ

Вчера, 07:14

Газ упал в цене еще на 65 коп. за куб. м. Эксперты: ждем подорожания

Прогноз Минэкономики: что будет, если зарплаты украинцев заметно подрастут

17 июля, 07:51

В правительстве назвали размер средних зарплат на ближайшие 4 года

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

17 июля, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

Кто стала избранницей телепутешественника Дмитрия Комарова

Сколько денег понадобится, чтобы начать новое дело?

Чем могут быть опасны подушки и как правильно за ними ухаживать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь