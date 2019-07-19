Зеленский сообщил, когда появится кандидатура нового генпрокурора

Президент пообещал защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский анонсировал внесение кандидатуры нового генерального прокурора после формирования большинства в новоизбранном парламенте.

Об этом он сказал на встрече с представителями деловых кругов Китая, информирует 19 июля пресс-служба главы государства.

"Мы подтверждаем реформу судебной системы и антикоррупционных органов. С 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. После формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура нового генпрокурора", – заявил Зеленский.

Он добавил, что "мы сможем на деле защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в июне Зеленский инициировал увольнение генпрокурора Юрия Луценко из-за отсутствия у него высшего юридического образования и соответствующего опыта работы в области права. Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Верховной Раде.

Сам Луценко заявил, что Зеленский не имеет на это права. При этом он выразил уверенность, что парламент не поддержит его увольнение.

Напомним, генеральный прокурор избирается по решению президента Украины. Он может быть снят после выражения недоверия Верховной Радой. Срок полномочий главы ГПУ – шесть лет.

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