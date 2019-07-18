Зеленский сообщил о новой коррупционной схеме в "оборонке" на 300 млн долларов

Команда президента уже передала соответствующие материалы в правоохранительные органы

Фото: president.gov.ua

Недавно президент Владимир Зеленский собирал СНБО по хищениям в "оборонке", а теперь стало известно, что в правоохранительные органы передали материалы о коррупционной схеме с участием представителей прошлой власти в оборонной сфере. Об этом глава государства сообщил на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

По его словам, на закупках для армии из Украины в офшоры вывели сотни миллионов долларов.

"На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну коррупционную схему в сфере оборонной промышленности. Как оказалось, за пять лет деятельности предыдущей власти спецэкспортеры только по нескольким сомнительным контрактам перечислили почти 300 миллионов долларов на счета оффшорных компаний за якобы предоставленные услуги", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 июня на брифинге директор Госбюро расследований Роман Труба заявил, что на военной форме и бронежилетах украли 100 миллионов. В рамках уголовного производства о растрате бюджетных средств при закупках военного имущества для военнослужащих были проведены обыски и чиновников Министерства обороны.

Напомним, в феврале Верховная Рада создала ВСК по расследованию хищений в оборонной сфере. В первую очередь создание следственной комиссии было инициировано из-за коррупции в "Укроборонпроме". Журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын уже экс-заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. Позже пятый президент (2014-2019 гг.) Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о прозрачности оборонного заказа.

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