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Зеленский создал Координационный совет по борьбе с коронавирусом: кто в него вошел

16 марта, 14:36

Сергей Мартынец

В новую структуру вошли члены правительства и Офиса президента Украины

Для противодействия распространению коронавируса в Украине президент Владимир Зеленский поручил создать Координационный совет и определил его состав, подписав соответствующий указ.

"В соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: образовать Координационный совет по противодействию распространению COVID-19, как консультативно-совещательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является мониторинг ситуации и выработка предложений по осуществлению эффективных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19 в Украине", – говорится в указе.

Координационный совет будет иметь право получать в установленном порядке от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций соответствующую информацию, документы и материалы. Приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам противодействия коронавирусу.

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Зеленский также определил состав Координационного совета, который сам и возглавит:

  • Аваков Арсен Борисович – министр внутренних дел;
  • Данилов Алексей Мячеславович – секретарь СНБО;
  • Дейнеко Сергей Васильевич – председатель Государственной пограничной службы Украины;
  • Емец Илья Николаевич – министр здравоохранения;
  • Ермак Андрей Борисович – руководитель Офиса президента Украины;
  • Криклий Владислав Артурович – министр инфраструктуры;
  • Кулеба Дмитрий Иванович – министр иностранных дел;
  • Ляшко Виктор Кириллович – заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины;
  • Таран Андрей Васильевич – министр обороны;
  • Tимошенко Кирилл Владленович – заместитель руководителя ОПУ, секретарь Координационного совета;
  • Хомчак Руслан Борисович – начальник Генерального штаба;
  • Шефир Сергей Нахманович – первый помощник президента Украины;
  • Шмыгаль Денис Анатольевич – премьер-министр Украины.

Напомним, в Украине уже подтверждено пять случаев заражения коронавирусом, один из которых закончился летальным исходом – умерла украинка в Житомирской области. Власти ввели общенациональный карантин до 3 апреля, а границы Украины с Европой закрыли. Какие города уже закрылись на карантин.

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указ Владимир Зеленский коронавирус

Источник: Сегодня

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