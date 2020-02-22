Зеленский создал рабочую группу по реформированию системы здравоохранения

Президент Украины Владимир Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам реформированиясистемы здравоохранения и утвердил ее состав.

Соответствующий указ глава государства подписал 21 февраля, – об этом сообщается на президентском сайте.

В документе отмечается, что рабочая группа должна до 1 марта 2020 года проанализировать ход реформирования системы здравоохранения Украины. В частности, касательно реализации государственных гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий для первичной помощи и готовности учреждений здравоохранения к реализации этих же гарантий для других видов медпомощи.

По результатам этого анализа рабочая группа должна внести предложения относительно дальнейшего реформирования отечественной медицины: по финансированию, совершенствованию системы подготовки и непрерывного профессионального развития врачей, других медицинских работников, повышению уровня их заработной платы, научного сопровождения системы здравоохранения.

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Рабочая группа имеет право взаимодействовать с другими вспомогательными органами и службами, созданными Президентом Украины, государственными органами, органами местного самоуправления, высшими учебными заведениями и научными учреждениями, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, отмечается в указе. Также она может запрашивать и получать в установленном порядке от указанных структур необходимую информацию, документы и материалы и приглашать на свои заседания их представителей и экспертов по соответствующим вопросам.

Возглавил рабочую группу председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. В ее состав также вошли такие опытные врачи, как Илья Емец, Борис Тодуров, Андрей Безносенко, Александр Усенко, представители различных медицинских учреждений и профильных вузов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, что ранее сообщалось, что Украина получит от Великобритании 4,6 млн евро на медицинскую реформу.

Ранее говорилось, что Министерство здравоохранения урежет тарифы для больниц – если денег у государства не будет хватать. Ведомство вынесло на обсуждение проект порядка реализации государственных гарантий медицинских услуг. В нем прописано, как Национальная служба здоровья будет платить за медицинские услуги больницам.

Также мы сообщали, что доступ к медицинским услугам рискует потерять стотысячное население Иршавского района, а сотни врачей и медсестер останутся на улице. Что может спасти одно из крупнейших медучреждений, выясняли новости "Сегодня".

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