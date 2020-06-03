Зеленский создал Совет по развитию высшего образования: чем будет заниматься

Глава государства уже жаловался на кадровый голод в стране и всерьез взялся за высшее образование

Президент Владимир Зеленский после встречи с руководителями вузов подписал указ о создании Совета по вопросам развития высшего образования в Украине. Он заявил, что качественное образование для украинцев является нашим стратегическим приоритетом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вчера у меня была очень содержательная и конструктивная встреча с представителями высших учебных заведений со всей Украины. Последний раз глава государства общался с ними в таком формате 15 лет назад. Мы меняем это, ведь качественное образование для Украинской является нашим стратегическим приоритетом", – отметил он.

Президент подчеркнул, что необходимо сформировать четкие цели и готовить конкурентоспособных специалистов в соответствии с потребностями украинской экономики. Он предлагает определить, каким профессиям рынок перенасыщен, а какие, наоборот будут остро востребованы в ближайшие годы.

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Не менее важно и развитие сети студенческих общежитий. Современных, комфортных, а главное – в достаточном количестве для нужд иногородних студентов, отметил глава государства.

"Среди прочего, нужно популяризировать изучение математических и естественных наук. Украина – это земля изобретателей и первооткрывателей, признанных всем миром. У нас должны появиться новые Сикорские, Королевы и Вернадские. Для этого должны развивать научную деятельность в вузах, развивать научно-исследовательскую инфраструктуру, в частности отраслевые лаборатории. Не может быть успешной страна, которая предлагает ученому только стул, лист бумаги и ручку. Это надо менять. Особое внимание мы будем уделять популяризации нашего образования среди иностранных студентов. Это и важные для экономики поступления, и установления прочных межгосударственных связей", – сказал Зеленский.

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По его словам, задачей Совета по развитию высшего образования при президенте Украины будет совершенствования качества и содержания высшего образования в стране, подготовка предложений по совершенствованию законодательства Украины в этой области, в частности относительно финансовой автономии высших учебных заведений, механизма привлечения частных инвестиций и развития государственно-частного партнерства.

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Президент пообещал, что в ближайшее время проведет встречи с представителями дошкольного, среднего и профессионально-технического образования и вместе определим пути развития и совершенствования этих уровней.

Как сообщали новости "Сегодня", в Министерстве образования готовятся изменить систему финансирования высших учебных заведений. Новшества начнут запускать постепенно. В 2020 году университеты получат только 80% от финансирования, которое они получили в 2019-м, за остальные 20% им придется побороться. Читайте подробнее в материале: "Деньги получат не все: вузы в Украине будут финансировать по-новому".

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