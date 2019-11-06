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Зеленский создал Совет по свободе слова и защите журналистов

6 ноября, 15:02

В состав Совета вошли известные журналисты, юристы и представители медиа

Владимир Зеленский. Фото ОПЕНГРАФ.

Владимир Зеленский. Фото ОПЕНГРАФ.

Глава государства Владимир Зеленский подписал указ о создании Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины.

"В целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: создать Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов как консультативно-совещательный орган при президенте Украины", – говорится в указе.

Данный Совет по свободе слова будет анализировать законодательство в информационной сфере и разрабатывать предложения по его совершенствованию; мониторить состояние обеспечения защиты деятельности журналистов и свободы слова в Украине, соблюдения журналистских стандартов; отвечать за взаимодействие госорганов, СМИ, институтов гражданского общества по вопросам свободы слова и защиты журналистов.

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Состав Совета формируется из числа специалистов информационной сферы, в частности журналистов, которые имеют значительный опыт профессиональной деятельности, ученых, экспертов по соответствующим вопросам, представителей средств массовой информации, а также представителей общественных объединений и международных организаций, деятельность которых касается вопросов свободы слова и защиты журналистов.

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В состав Совета по свободе слова и защите журналистов введены следующие лица (все по согласию):

  • Миский Вадим Васильевич – общественный деятель, секретарь Совета;
  • Бурмагин Александр Александрович – юрист;
  • Влащенко Наталья Викторовна – журналист, продюсер;
  • Городецкая Ирина Олеговна – юрист;
  • Гуменюк Наталья Петровна – журналист;
  • Дуцик Диана Ростиславовна – общественный деятель;
  • Елизаров Павел Александрович – продюсер;
  • Кречетов Максим Геннадьевич – журналист;
  • Лебедева Татьяна Яковлевна – общественный деятель;
  • Остап Светлана Витальевна – журналист, редактор;
  • Писанко Людмила Александровна – редактор;
  • Попова Татьяна Валерьевна – общественный деятель;
  • Tомиленко Сергей Антонович – общественный деятель, журналист;
  • Шевченко Тарас Сергеевич – юрист, общественный деятель;
  • Штурхецкий Сергей Владимирович – общественный деятель.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко поймали на интимной переписке. Журналисты через объективы своих камер смогли заснять скандальную переписку с проституткой и другими девушками на сайтах знакомств. Помимо извинений политик еще и выражал недовольство работой журналистов.

В свою очередь заместитель главы фракции Александр Корниенко предупредил журналистов за скрытую съемку депутатов. В сессионном зале политикам почти негде скрыться от объективов камер, но "крайними" могут сделать фотографов и дело может дойти до суда.

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журналисты указ свобода слова Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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