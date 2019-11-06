Зеленский создал Совет по свободе слова и защите журналистов

Владимир Зеленский. Фото ОПЕНГРАФ.

Глава государства Владимир Зеленский подписал указ о создании Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины.

"В целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: создать Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов как консультативно-совещательный орган при президенте Украины", – говорится в указе.

Данный Совет по свободе слова будет анализировать законодательство в информационной сфере и разрабатывать предложения по его совершенствованию; мониторить состояние обеспечения защиты деятельности журналистов и свободы слова в Украине, соблюдения журналистских стандартов; отвечать за взаимодействие госорганов, СМИ, институтов гражданского общества по вопросам свободы слова и защиты журналистов.

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Состав Совета формируется из числа специалистов информационной сферы, в частности журналистов, которые имеют значительный опыт профессиональной деятельности, ученых, экспертов по соответствующим вопросам, представителей средств массовой информации, а также представителей общественных объединений и международных организаций, деятельность которых касается вопросов свободы слова и защиты журналистов.

В состав Совета по свободе слова и защите журналистов введены следующие лица (все по согласию):

Миский Вадим Васильевич – общественный деятель, секретарь Совета;

Бурмагин Александр Александрович – юрист;

Влащенко Наталья Викторовна – журналист, продюсер;

Городецкая Ирина Олеговна – юрист;

Гуменюк Наталья Петровна – журналист;

Дуцик Диана Ростиславовна – общественный деятель;

Елизаров Павел Александрович – продюсер;

Кречетов Максим Геннадьевич – журналист;

Лебедева Татьяна Яковлевна – общественный деятель;

Остап Светлана Витальевна – журналист, редактор;

Писанко Людмила Александровна – редактор;

Попова Татьяна Валерьевна – общественный деятель;

Tомиленко Сергей Антонович – общественный деятель, журналист;

Шевченко Тарас Сергеевич – юрист, общественный деятель;

Штурхецкий Сергей Владимирович – общественный деятель.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко поймали на интимной переписке. Журналисты через объективы своих камер смогли заснять скандальную переписку с проституткой и другими девушками на сайтах знакомств. Помимо извинений политик еще и выражал недовольство работой журналистов.

В свою очередь заместитель главы фракции Александр Корниенко предупредил журналистов за скрытую съемку депутатов. В сессионном зале политикам почти негде скрыться от объективов камер, но "крайними" могут сделать фотографов и дело может дойти до суда.

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