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Зеленский созвонился с Дудой: о чем говорили президенты

30 апреля, 16:01

Сергей Мартынец

Президенты Польши и Украине обсудили несколько важных тем

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с польским лидером Анджеем Дудой. Общение проходило по видеосвязи. Они обсудили вопросы координации борьбы с коронавирусом и особое внимание уделили механизмам выхода из режима карантина, сообщает Офис главы украинского государства.

"Знаю о вашей недавней инициативе по активизации сотрудничества европейских государств для эффективного преодоления подобных вызовов в будущем. Украина готова принимать активное участие в подготовке и реализации скоординированных мероприятий. Между прочим, ваше предложение создать европейский механизм медицинской безопасности перекликается с нашей идеей международного механизма для преодоления последствий коронавируса", – сказал Зеленский

Президент Украины поблагодарил Польшу за медицинское оборудование и не забыл упомянуть о финансовой помощи от Евросоюза. В свою очередь польский лидер высоко оценил вклад украинской авиации в транспортировке медицинских товаров для международной борьбы с пандемией (украинская "Мрия" доставляла медицинский груз из Китая в Польшу).

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Дуда также напомнил, что полностью поддерживает европейские стремления Украины – членство в ЕС и НАТО и даже отметил заметную роль украинских военных в составе командования Литовско-польско-украинской бригады.

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Дуда и Зеленский также обсудили сотрудничество Украины и Польши в сфере энергетической безопасности, в частности по диверсификации источников энергоносителей и практической реализации подписанного в августе 2019 трехстороннего меморандума между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в сфере энергетики.

Президент Украины рассказал польскому коллеге, какая сейчас ситуация на Донбассе и о состоянии выполнения договоренностей, которые были достигнуты на "нормандском саммите" в Париже в декабре прошлого года.

Смотрите также фильм с Зеленским о его первом годе президентства:

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Польша Владимир Зеленский Анджей Дуда телефонный разговор

Источник: Сегодня

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