Зеленский созвонился с главой Еврокомиссии: подробности разговора

Урсула фон дер Ляйен приветствовала усилия украинской стороны в переговорах по Донбассу

/ Фото: president.gov.ua

На днях президент Владимир Зеленский по телефону поговорил с президентом Европейского Совета, а сегодня поговорил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает Офис президента.

Зеленский проинформировал главу Еврокомиссии об итогах "нормандских переговоров" и подчеркнул важность выполнения Российской Федерацией достигнутых договоренностей. В свою очередь Урсула фон дер Ляйен приветствовала усилия украинской стороны, приложенные с целью возобновления переговоров в "нормандском формате", и достижение весомых результатов встречи.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросу обеспечения бесперебойного транзита газа по газопроводам Украины и перспективам заключения нового соглашения с Российской Федерацией. Договорились продолжить соответствующую работу, в частности при поддержке нового состава Европейской комиссии в трехстороннем формате.

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В контексте достижения договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ) по новой программе расширенного финансирования президент Украины и глава Европейской комиссии согласовали шаги, необходимые для выделения в ближайшее время второго транша макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро.

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Владимир Зеленский также предложил найти пути для скорейшего подписания Соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве.

Как сообщали новости "Сегодня", председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер на днях заявлял, что Украина останется главным приоритетом для Европарламента и Еврокомиссии. По его словам, у Брюсселя ни с одной другой страной за пределами ЕС нет такого тесного сотрудничества.

Недавно уже бывший президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил с последним словом. Смотрите видео:

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