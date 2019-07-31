/ Фото: president.gov.ua

Зеленский созвонился с Лукашенко: подробности разговора https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-07-31T12:48:00+03:00 Политика Президент Украины принял приглашение Лукашенко посетить Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко снова поздравил украинского лидера Владимира Зеленского с проведением выборов в Украине. Главы государств по телефону обсудили и сотрудничество между странами, и ситуацию с урегулированием конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

Лукашенко в первую очередь поздравил Зеленского с успешным проведением избирательных кампаний в Украине – президентской и парламентской – и пожелал успеха в формировании органов власти.

В свою очередь президент Украины еще раз пригласил Лукашенко посетить Житомир в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре этого года. Глава белорусского государства принял приглашение, отметив, что как инициатор и соавтор данного мероприятия видит его высокую эффективность и пользу для экономик обеих стран.

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Также президенты Украины и Беларуси затронули тему Донбасса, о чем Зеленский подробно рассказал Лукашенко. Он поблагодарил своего белорусского коллегу за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Беларусь в деле урегулирования данного конфликта. Лукашенко в свою очередь заверил, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе и Украина всегда может рассчитывать на Беларусь.

Отдельным комплексом во время разговора были обсуждены вопросы экономического взаимодействия и торговли, в частности развитие сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства. Здесь президенты особое внимание уделили ходу уборочной кампании в обеих странах. Еще одной отдельной темой разговора стало взаимодействие и обеспечение национальной безопасности обеих стран в энергетической сфере.

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Кроме того, Зеленский поздравил Лукашенко с блестящим проведением II Европейских игр, подчеркнув, что в Украине следили и за ходом соревнований и, безусловно, за выступлением своих спортсменов. Александр Лукашенко в ответ поздравил коллегу с высоким результатом украинской сборной.

В конце разговора Лукашенко пригласил Зеленского с визитом в Беларусь в любое время и в любом формате. Владимир Зеленский это приглашение с удовольствием принял.

Как сообщали новости "Сегодня", первый Форум регионов проходил в октябре прошлого года, на котором пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко встретился с Лукашенко. Они обсудили как экономическое сотрудничество, так и отношения двух страны на фоне опасений, что Россия может использовать Беларусь для вторжения с ее территории в Украину. Кроме того, Украина и Беларусь подписали около 130 двусторонних соглашений на 100 млн долларов. Стороны отметили, что намерены преодолеть преграды на пути к свободной торговле, потому что товарооборот, который за год достиг 4,5 млрд. долларов, продолжает расти.

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