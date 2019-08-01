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Зеленский созвонился с премьер-министром Индии: намечается визит в Азию

Сегодня, 17:04

Владимир Зеленский и Нарендру Моди собрались серьезно расширять сотрудничество

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Зеленский созвонился с премьер-министром Индии: намечается визит в Азию https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Политика Владимир Зеленский и Нарендру Моди собрались серьезно расширять сотрудничество

Президент Владимир Зеленский не только показывает фото из спортзала, но и проводит переговоры с мировыми лидерами. Сегодня он провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает Офис главы государства.

Владимир Зеленский поздравил Нарендру Моди с убедительной победой на общенациональных парламентских выборах и переизбранием на должность премьер-министра Индии.

Президент Украины и индийский премьер согласились с необходимостью активизации политического диалога на высшем уровне, в частности договорились об обмене визитами в ближайшее время, обсудили пути укрепления экономических связей, расширение военно-технического сотрудничества.

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Стороны положительно отметили интерес индийской молодежи к обучению в учреждениях высшего образования Украины, рост внимания индийского кинематографа к Украине, традиционную популярность Индии среди украинцев.

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году стало известно, что Украина поможет Индии построить новый танк и готова обслуживать авианосец. Предусмотрено привлечение представителей украинского оборонно-промышленного комплекса к созданию нового танка для нужд Минобороны Индии, модернизации комплексов РДС и противовоздушной обороны производства СССР.

Напомним, недавно Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Подробней смотрите в сюжете:

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Индия Зеленский премьер-министр Моди телефонный разговор

Источник: Сегодня

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