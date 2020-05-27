Зеленский созвонился с президентом Азербайджана: о чем был разговор

В последний раз президенты общались по телефону в конце марта, а с визитом в Баку Зеленский был в декабре прошлого года

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию с коронавирусом и двухстороннее сотрудничество, сообщает Офис главы государства.

В первую очередь Зеленский поблагодарил своего коллегу за предоставление Украине 23 тонн гуманитарной помощи – медицинских товаров и оборудования. Груз прибыл в Киев 21 мая.

"Такой дружеский жест помощи от азербайджанского народа особенно ценен в непростой период борьбы с пандемией COVID-19", – сказал украинский лидер и добавил, что они с Алиевым достигли договоренностей о дальнейшей координации усилий в вопросе преодоления пандемии коронавируса и ее последствий.

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Кроме того, президенты обсудили ход выполнения ряда масштабных проектов, которые реализуются в Украине при участии азербайджанских инвесторов. Зеленский уверен, что после окончательного завершения карантина будет восстановлена традиционно высокая динамика двустороннего политического диалога и торгово-экономического сотрудничества. Он также предложил уделить больше внимания работе в организации ГУАМ (организация за демократию и экономическое развитие, участники – Украина, Азербайджан, Молдова и Грузия).

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"ГУАМ можно сделать серьезным союзом и объединением для обсуждения важных торгово-экономических вопросов. Нам нужно вдохнуть новую жизнь в эту организацию", – подчеркнул президент Украины

Напоследок Зеленский поздравил Алиева с завершением священного для всех мусульман месяца Рамазана и передал наилучшие пожелания азербайджанскому народу по случаю общенационального праздника – Дня Республики.

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Как сообщали новости "Сегодня", 17 декабря 2019 года президент Украины был с официальным визитом в Азербайджане, где встретился с высшим руководством этой страны. Зеленский рассказывал об итогах переговоров с Алиевым.

Также глава государства в Баку зашел в украинский магазин. Он традиционно для своих зарубежных поездок прогулялся по городу и набрел на украинские товары далеко за пределами родной страны.

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