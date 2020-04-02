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  1. Новости политики

Зеленский созвонился с президентом Евросовета: подробности разговора

2 апреля, 20:02

Станислав Кожемякин

Президент Украины обсудил с Шарлем Мишелем борьбу с коронавирусом и финансовую помощь Киеву

Украина готова вместе с Евросоюзом бороться с пандемией коронавируса, решать вызванные ею гуманитарные вопросы и сохранить беспрепятственное движение товаров через границы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю во время телефонного разговора 2 апреля.

"Полностью поддерживаю вашу позицию по сохранению "зеленых" коридоров для товаров. Мы должны сделать все возможное для поддержки наших экономик", – отметил Зеленский.

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Также он обсудил с Мишелем завершения Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине и продолжение сотрудничества в условиях вызванного коронавирусом кризиса.

Зеленский отметил важность оказываемой Брюсселем помощи для сохранения макроэкономической стабильности и дальнейших реформ в Украине

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Шарль Мишель, в свою очередь, с одобрением отреагировал на недавнее принятие Верховной Радой законов об открытии рынка земли и о регулировании банковской деятельности, а также подтвердил неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Стороны согласились с недопустимостью искусственной инструментализации пандемии коронавируса для политических целей, а также подтвердили необходимость в сохранении санкций в отношении Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ", – добавили в Офисе президента Украины.

Напомним, что из-за коронавирусной эпидемии Европейский союз с 17 марта закрыл внешние границы сообщества на 30 дней.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Владимир Зеленский коронавирус Европейский Совет Шарль Мишель

Источник: Сегодня

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