Зеленский созвонился с президентом Евросовета: подробности разговора

Украина готова вместе с Евросоюзом бороться с пандемией коронавируса, решать вызванные ею гуманитарные вопросы и сохранить беспрепятственное движение товаров через границы.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю во время телефонного разговора 2 апреля.
"Полностью поддерживаю вашу позицию по сохранению "зеленых" коридоров для товаров. Мы должны сделать все возможное для поддержки наших экономик", – отметил Зеленский.
Также он обсудил с Мишелем завершения Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине и продолжение сотрудничества в условиях вызванного коронавирусом кризиса.
Зеленский отметил важность оказываемой Брюсселем помощи для сохранения макроэкономической стабильности и дальнейших реформ в Украине
Шарль Мишель, в свою очередь, с одобрением отреагировал на недавнее принятие Верховной Радой законов об открытии рынка земли и о регулировании банковской деятельности, а также подтвердил неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
"Стороны согласились с недопустимостью искусственной инструментализации пандемии коронавируса для политических целей, а также подтвердили необходимость в сохранении санкций в отношении Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ", – добавили в Офисе президента Украины.
Напомним, что из-за коронавирусной эпидемии Европейский союз с 17 марта закрыл внешние границы сообщества на 30 дней.
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