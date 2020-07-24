Зеленский созвонился с руководством ЕБРР: подробности разговора

Только президент Владимир Зеленский поблагодарил Евросоюз за миллиардный кредит, как связался с другими кредиторами Украины. Он провел телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком и вице-президентом этого банка Аланом Пию.

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Об этом сообщает ОПУ.

Представители ЕБРР приветствовали реформы в Украине, в частности по борьбе с коррупцией, а также принятие законов о концессии, о рынке земли, о приватизации, банковский закон, назначение нового главы Национального банка. Ригтеринк отметил успешное размещение Украиной евробондов, подписание нового кредитного соглашения с Европейским Союзом и продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом. Он заявил, что ЕБРР в текущем году инвестировал в Украину более 300 млн евро.

Зеленский напомнил, что в прошлом году Украина получила от ЕБРР 1,1 млрд евро, а в этом году рассчитывает на наращивание сотрудничества. Он отметил, что пандемия коронавируса поставила новые вызовы и необходимо поддерживать бизнес и вкладывать в развитие инфраструктуры. Президент заверил представителей ЕБРР, что Украина последовательно поддерживает сотрудничество с международными партнерами, в частности с МВФ и Всемирным банком, правительство работает над выполнением условий для получения второго транша кредита МВФ и ЕС.

Глава государства проинформировал, что Украина успешно вернулась на внешний рынок капитала – Министерство финансов привлекло 2 млрд долларов, что демонстрирует доверие инвесторов к нашей стране.

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Говоря о новом главе НБУ Кирилле Шевченко, он пообещал эффективную работу регулятора: "Я хочу вас заверить в том, что НБУ останется и в дальнейшем независимым институтом и будет проводить взвешенную монетарную политику".

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Также Зеленский рассчитывает на продолжение сотрудничества с ЕБРР по финансированию инфраструктурных проектов.

"Прежде всего, имею в виду развитие дорог, железнодорожной инфраструктуры и речного транспорта. Министерство инфраструктуры и "Укравтодор" работают над тем, чтобы уже до конца года подписать соглашение на 450 миллионов евро, что позволит в следующем году приступить к реконструкции дорог", – сказал президент Украины.

Он напомнил о продаже за миллиард гривен отеля "Днепр" в Киеве в рамках приватизации крупных государственных объектов и предложил ЕБРР приобщиться к этому процессу.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях новый глава Нацбанка встретился с кредиторами Украины. Кирилл Шевченко провел переговоры с представителями Всемирного банка, ЕБРР и послами "Большой семерки".

Смотрите в сюжете, как Зеленский представлял нового главу НБУ:

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