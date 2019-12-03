Зеленский созывает срочное заседание СНБО: Аваков назвал причину

На Банковой пройдет серьезный разговор силовиков и членов правительства относительно переговоров в Париже

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны для подготовки к встрече Нормандской четверки. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Президент собирает Совет национальной безопасности и обороны, готовимся к встрече в "нормандском формате", – сказал он на второй ежегодной конференции Украинской ассоциации представителей правоохранительных органов в Киеве.

Также Аваков отметил, что будет и встреча с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором.

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"У нас сегодня будет встреча с послом Тейлором", – подчеркнул министр.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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