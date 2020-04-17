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  1. Новости политики

Украине не нужен дефолт: Зеленский сравнил помощь от МВФ с кровью для организма

17 апреля, 22:05

Елена Кузьмич

«Я каждый день разговариваю с лидерами других государств. У нас будет больше денег», - заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что властями страны не рассматривается сценарий с объявлением дефолта из-за карантина и распространения коронавируса в Украине.

Об этом 17 апреля, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ ситуация такая же. А зачем нам так рисковать, зачем нам довести ситуацию до дефолта? Зачем нам все эти испытания? Их и так много. Зачем? Если у нас, действительно есть такая поддержка. Она для нас важна. Сейчас это как кровь для организма. Была программа 5,5 млрд долларов на три года. Сейчас мы договорились – минимум 8 млрд долларов МВФ. Плюс Всемирный банк. В целом МВФ, Всемирный банк, деньги Евросоюза – это программа около 10 млрд", – заметил глава государства.

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Президент Владимир Зеленский в студии "Свобода слова Савика Шустера": что нас ждет завтра (онлайн-трансляция)

"Я каждый день разговариваю с лидерами других государств. У нас будет больше денег", – добавил он.

"Все зависит от сигнала. Сигнал для них один – меморандум с МВФ. Мы на протяжении многих лет что-то обещали и выполняли частично. Сейчас осталось два условия. Одно мы уже выполнили. Земельная реформа. И второе условие – это банковский закон", – резюмировал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что после Пасхи коронавирусом может заболеть 2-10% украинцев, если не будут сидеть дома на праздник.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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дефолт карантин Владимир Зеленский коронавирус МВФ

Источник: Сегодня

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