Зеленский срочно созывает СНБО

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

На фоне сообщений о том, что на Донбассе боевики атаковали позиции украинских военных, появилась информация, что Совет национальной безопасности и обороны проведет заседание. Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украины.

Как отмечается, В 12:00 по результатам заседания должен состояться брифинг при участии секретаря СНБО Алексея Данилова, руководства Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

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Ранее сообщалось, что на Донбассе в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный противник атаковал позиции украинской армии и попытался прорвать линию разграничения.

По предварительным данным украинские защитники понесли потери: 6 погибших и 10 раненых.

Также ранее новости "Сегодня" писали, что Россия сняла ограничения на обстрелы для боевиков. По данным главного управления разведки Минобороны Украины, оккупанты также распространяют слухи о якобы "блицкриге ВСУ". Боевики продолжают обстрелы украинских позиций.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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