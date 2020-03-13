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Зеленский срочно созывает СНБО из-за коронавируса: хотят закрыть границы

13 марта, 10:28

Сергей Мартынец

Заседание президента и силовиков запланировано на 12:30

Из-за ситуации с коронавирусом в Украине президент Владимир Зеленский срочно созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны, где будет обсуждаться вопрос закрытия границ.

Об этом сообщила в комментарии "РБК-Украина" пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Да, сегодня будет заседание СНБО. Детали заседания будут сообщены после завершения", – сообщила она и добавила, что тема заседания – это ситуация с безопасностью в стране.

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В то же время источник "Украинской правды" в окружении президента сообщил, что на заседании планируется рассмотреть вопрос закрытия границ, а именно в каком формате это возможно сделать.

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Источник ZN.UA отмечает, что заседание СНБО запланировано на 12:30 и подтвердил, что действительно будут обсуждать вопрос закрытия границ.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине уже подтвердили три случая заражения коронавирусом – в Черновцах, Черновицкой области и в Житомирской области. На днях правительство приняло решение ввести общенациональный карантин в Украине для предотвращения распространения коронавируса на территории нашей страны. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Закрылись все учебные заведения, запрещены массовые собрания не более 200 человек.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к украинцам из-за коронавируса. Премьер указал на необходимость принятых мер и подчеркнул, что правительство ведет переговоры с международными партнерами по поддержке технологически и методологически в борьбе с коронавирусом.

Видео: t.me/PM_Shmigal

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СНБО Владимир Зеленский коронавирус

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