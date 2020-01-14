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Зеленский сутки возвращался в Украину из Омана: на Банковой дали объяснение

14 января, 17:40

Советник президента рассказал, что помешало Зеленскому вернуться в Украину раньше

Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди

Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди / Фото: president.gov.ua

В Офисе президента Украины подтвердили ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что глава государства Владимир Зеленский прибыл в страну практически через сутки после крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Об этом пишет "Украинская правда".

Помощник и главный советник президента по международным вопросам Андрей Ермак объяснил это проблемами в авиасообщении между Оманом, где на момент трагедии находился Зеленский, и Украиной.

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"Как только был открыт воздушный коридор, который был ограничен в связи с трагедией, президент вылетел", – сказал Ермак.

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По его словам, решение прервать визит в султанат Зеленский принял, как только узнал о трагедии авиарейса PS752 МАУ в пригороде Тегерана.

Напомним, что самолет был сбит иранскими системами ПВО рано утром 8 января, а, согласно расследованию украинских журналистов, чартерный рейс Зеленского приземлился в аэропорту "Жуляны" 2:37 ночи 9 января. После этого глава государства отправился в Банковую, а около 3:30 его пресс-служба сообщила о совещания по поводу авиакатастрофы.

Как Иран признал свою вину и с остальными подробностями расследования трагедии вы можете ознакомиться в специальной хронике: "Все версии крушения самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Оман авиакатастрофа Владимир Зеленский МАУ Андрей Ермак

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