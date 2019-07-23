Зеленский тепло поздравил нового премьер-министра Великобритании
Украинский президент выразил надежду на скорую встречу с Борисом Джонсоном
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона с избранием главой Консервативной партии и, соответственно, 77-ым премьер-министром Соединенного Королевства.
Глава государства выразил желание в скором времени провести встречу с Джонсоном, чтобы придать новый толчок двусторонним отношениям двух Украины и Великобритании.
"Искренне поздравляю Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра Великобритании! Я желаю ему всяческих успехов на его новом посту и с нетерпением жду нашей первой встречи, сохраняя решимость развивать украинско-британские отношения", – написал Зеленский.
Напомним, 23 июля в Лондоне объявили результаты внутренних выборов в Консервативной партии – за Бориса Джонсона отдали свои голоса 92 153 члена партии, тогда как за его соперника, главу МИД Джереми Ханта - 46 656.
Ранее "Сегодня" писали, что из-за невозможности реализовать Brexit премьер-министр Тереза Мэй объявила в мае об отставке с поста лидера правящей Консервативной партии и должности главы правительства.
Мы также писали, что после победы Зеленского на президентских выборах в апреле Мэй пригласила его посетить Великобританию "при первой возможности".
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