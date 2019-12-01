Зеленский тепло поздравил украинцев с 28-летием референдума о независимости

/ Фото: AFP

Исторический референдум о независимости Украины, который состоялся ровно 28 лет назад – 1 декабря 1991 года – объединил жителей каждого уголка страны.

Об этом в годовщину референдума заявил президент Украины Владимир Зеленский, поздравив жителей страны с этим днем.

"28 лет назад состоялся исторический всеукраинский референдум в поддержку Декларации независимости. 90% украинцев на Закарпатье и на Волыни, на Донбассе и во Львове, в Одессе, Харькове, Днепре, Луганске и в Крыму, по сути, из каждого уголка Родины, сказали: Украине – быть!" – написал Зеленский на своей странице в Facebook.

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Этот день является праздником уже потому, что он объединил всех украинцев "независимо от языка, пола и религии" в желании жить в единой и независимой стране.

"Сегодня уже есть целое поколение украинцев, которые родились сами и родили детей в независимой Украине. И это наше будущее. Ради которого мы должны оставаться едины!" – добавил президент.

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Напомним, что на сегодняшний день в Украине нет закона, регламентирующего проведение референдумов. Положения об общеукраинском и местном референдумах, объединенные в пакет законов "О народовластии", все еще дорабатываются. Подробнее об этом и мнение экспертов на этот счет вы можете узнать в статье "Референдум в Украине: чем опасен и зачем вообще нужен" на нашем сайте.

Если в Украине все же примут законопроект о референдумах, то одним из первых вопросов, который будет вынесен, может стать вопрос о покупке иностранцами земли в стране.

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