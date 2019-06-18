Зеленский тонко потроллил желающих снять санкции с России: Побывайте на Донбассе и посетите Крым

Полуостров из туристической жемчужины превратился в военный лагерь

Зеленский и Меркель.

Посетивший с визитом Германию президент Украины Владимир Зеленский призвал выступающих за снятие санкций с России посетить Донбасс и посмотреть на изменения в Крыму, чтобы увидеть последствия действий РФ, из-за которых эти санкции были введены.

"Тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю побывать на Донбассе и убедиться, сколько горя принесла украинским людям эта война. Посмотрите на Крым, который их туристического края и природной жемчужины превратился в реальный военный лагерь", – сказал Зеленский на совместном с канцлером ФРГ Ангелой Меркель брифинге в Берлине во вторник, 18 июня.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Меркель назвала условия для отмены санкций против России .

По словам канцлера Германии, с Москвы могут быть сняты ограничительные меры только после того, когда Крым вернется в Украину. Меркель также она объяснила, что пока не будет достигнут прогресс в реализации Минских соглашений, не санкции с России не могут быть сняты.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Зеленский в интервью немецким СМИ рассказал, чего ожидает от переговоров с канцлером. Президент заявил, что рассчитывает на поддержку Германии во многих вопросах.

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