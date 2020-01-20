Рухани прислал в Киев своего человека: Зеленский озвучил требование к Ирану

Единственное, что Украина может дать семьям погибших, это справедливость

/ Фото: Офис Президента Украины

До сих пор, расследуя обстоятельства крушения лайнера "Международных авиалиний Украины" под Тегераном, Иран придерживался заключенных с украинской стороной договоренностей.

Об этом на встрече с Мохаммадом Эслами, специальным представителем президента Ирана Хасана Рухани, который 20 января прилетел в Киев, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Все, о чем мы говорили с президентом Ирана, в основном было выполнено", – сказал он, отметив допуск к работе в Тегеране 45 украинских специалистов, а также оперативную идентификацию тел граждан Украины и их возвращения.

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Кроме того, обсуждался вопрос передачи Украине "черных ящиков" сбитого самолета.

Зеленский отметил наличие у Украины необходимых технических возможностей и специалистов – иранские представители вновь посетят Киев, чтобы ознакомиться с возможностями Киева.

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"Мы уже никогда не сможем вернуть родителей, детей, родных их семьям. Единственное, что мы можем им дать, – это справедливость. А справедливость заключается в истине. Я обещал родным и близким погибших, я обещал народу Украины, что истина будет установлена. Мы должны знать, что произошло", – подчеркнул президент Украины.

Также стороны сошлись в необходимости вернуть в Украину всех сохранившихся остатков самолета и обсудили вопрос компенсации близким и родным жертв и создание совместной следственной группы.

Напомним, самолет МАУ, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли. Всю ответственность за случившееся взял на себя командир Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Хоссейн Салами, но объяснил это трагической ошибкой.

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