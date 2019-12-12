Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,6
26,14

Зеленский: Убийцы Шеремета задержаны, но есть вопрос – кто заказчик

12 декабря, 18:56

Президент доволен результатами расследования убийства журналиста в центре Киева

Следствие определило вероятных убийц журналиста Павла Шеремета, автомобиль с которым подорвался в центре Киева в 2016 году, но заказчик остается неизвестным.

Читайте также: Расследование убийства Павла Шеремета: все подробности, фото и видео

Об этом после брифинга по результатам расследования, на котором назвали имена пятерых главных подозреваемых, заявил президент Владимир Зеленский.

"Думаю, мои слова будут излишни – одни эмоции по поводу увиденного. Несколько месяцев назад у нас была встреча, и я сказал, что для нашей команды – как я уверен, и для всех остальных – это нечто особенное, одно из приоритетных уголовных дел, которые хочется раскрыть", – сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил "за действительно мощную работу" министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Руслана Рябошапку, следователей и прокуроров.

"Вероятных убийц сегодня задержали. Очень много ответов, слава богу, мы сегодня получили. Но есть еще один вопрос: кто заказчик. И я уверен, на этот вопрос обязательно найдется ответ в следующий раз", – добавил президент.

Зеленский выразил надежду на то, что следующая встреча, которая станет третьей, посвященной расследованию убийства Павла Шеремета, будет последней. Первый брифинг на эту тему Зеленский дал в июле.

"Мне не хочется, чтобы это было "сериалом". И для нас это очень приоритетное дело", – подчеркнул он.

По словам Зеленского, в Украине еще очень много таких дел, но благодаря сотрудничеству правоохранителей они будут раскрыты.

На вопрос, не было ли оглашение столь быстрого расследования условием для сохранения должности Аваковым, президент ответил: "У нас серьезное дело – убийство Павла Шеремета. И я хочу вам сказать, что ни один порядочный человек никаких договоренностей "на крови" не делает".

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

Новости "Сегодня" внимательно следят за ходом расследования убийства известного журналиста. Более подробно об этом вы можете узнать в специальной хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Владимир Зеленский Шеремет убийство журналистов павел шеремет

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встреча
Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видеоПолитика
"Такого махача давно не видели": в Раде произошла жесткая драка (видео)Политика
Сенцов рассказал, что думает о Зеленском и его окружении
Сенцов рассказал, что думает о Зеленском и его окруженииПолитика
Снятие неприкосновенности с Порошенко: в
Снятие неприкосновенности с Порошенко: в "Слуге народа" сделали заявлениеПолитика
У Зеленского подкорректировали коммюнике
У Зеленского подкорректировали коммюнике "Нормандской четверки"Политика
Лавров рассказал, как проходили переговоры Путина с Зеленским
Лавров рассказал, как проходили переговоры Путина с ЗеленскимПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...