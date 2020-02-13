Зеленский убрал Богдана из еще одной важной структуры

Президент внес изменения в состав Совета по нацбезопасности

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым изменил состав Совета национальной безопасности о обороны в связи с назначением главой Офиса президента Андрея Ермака.

Так, глава государства внес частичные изменения в статью 1 указа президента Украины от 15 декабря 2014 года № 929 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" (с последующими изменениями).

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Ермака Андрея Борисовича – руководителя Офиса президента Украины. Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Богдана", – говорится в указе Зеленского.

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Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский издал указы о громкой кадровой перестановке в ОПУ. Место Андрея Богдана, которому уже не раз прочили отставку, занял помощник президента Андрей Ермак. Политолог Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" дал прогноз, куда ушел Богдан. По его мнению, вероятность того, что экс-глава ОПУ может получить должность в Кабмине, достаточно низкая.

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В свою очередь сам новоиспеченный глава ОПУ на своем первом брифинге 12 февраля прояснил, была ли у него "война" с Богданом в Офисе президента, как об этом неоднократно сообщалось в СМИ.

Смотрите также первое выступление Ермака перед журналистами в новой должности:

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