Зеленский убрал Лутковскую из переговоров по Донбассу и нашел замену

Президент внес изменение в свои предыдущие указы

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил нового представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, подписав соответствующий указ.

Так, Зеленский частично изменил статью 1 указа от 19 июня 2019 № 414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе" (с изменениями, внесенными указами от 9 июля 2019 года №504, от 13 августа 2019-го №596 и от 18 сентября №701).

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"Уполномочить Кузнецова Геннадия Ивановича представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей В. Лутковскую", – говорится в указе.

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Как сообщали новости "Сегодня", последний раз изменения в переговорной минской группе обернулись скандалом. 13 августа 2019 года Зеленский уволил представителя Украины в политической подгруппе ТКГ Романа Безсмертного, который там побыл не больше двух месяцев.

Напомним, последние переговоры в Минске прошли 29 января. Одним из главных вопросов было новое разведение сил. Украинская сторона отмечала, что боевики не согласны с предложениями Киева.

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