Зеленский: Украина должна присоединиться к цифровому рынку ЕС в течение 5 лет

Цифровизация максимально возможного количества процессов в стране – одна из главных задач новой власти

Фото: president.gov.ua

Украина должна присоединиться к Единому цифровому рынку Евросоюза в течение пяти лет, чтобы обеспечить украинцев новым качеством государственных услуг. Об этом заявил на встрече с бизнесом в Киеве глава государства Владимир Зеленский.

По его словам, главная цель стратегии – цифровизация максимально возможного количества процессов в стране, что позволит не только сократить государственные затраты, но и повысит качество предоставляемых государством услуг.

"Присоединиться к европейскому Digital Single Market – еще одно наше задание на пять лет, – сказал он и подчеркнул важность создания экосистемы BigData для возникновения инновационной экономики и обеспечения качественных интернета и мобильной связи на всей территории страны. – Нам нужно эффективное государство. И тут стратегия у нас очень простая – тотальная цифровизация процессов. Поэтому одним из ключевых заданий нашей команды является "Государство в смартфоне".

Отметим, что команда президента сейчас активно работает над внедрением концепции "Государство в смартфоне". Недавно Зеленский обсудил внедрение этой концепции, и пообещал экспертам и организациям IT-сектора полную свободу и помощь в осуществлении проекта.

Ранее команда Зеленского запустила платформу LIFT. В конце мая президент Украины во время своего выступления на iForum анонсировал инновационную платформу, которая позволит каждому жителю страны предлагать свои идеи по внедрению ИТ-технологий в государственное управление, фактически создания "государства в смартфоне".

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