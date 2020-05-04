Зеленский: Украина начинает подготовку к выходу из карантина

Сегодня Кабинет министров рассмотрит вопрос ослабления карантина, однако Украина уже должна готовиться к смягчению ограничений, которое начнет действовать с 12 мая. Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса, состоявшемся под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает ОПУ.

"Мы должны держать ограничительные меры до 11 мая, как и обещали, ведь здоровье людей – самое важное. Стабильная ситуация с распространением COVID-19 и отсутствие критического количества больных у нас только благодаря своевременным карантинным мероприятиям. Но поскольку бизнесу нужно подготовиться к выходу из карантина: закупить товар, провести дезинфекцию, предупредить людей – мы всей страной будем готовиться к этому уже на текущей неделе", – отметил Владимир Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство проработает алгоритмы безопасного открытия объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), салонов красоты, автосалонов, музеев, библиотек и других заведений общественного посещения, которые будут иметь четкие правила соблюдения санитарных норм.

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Не исключается и открытие летних площадок в кафе и ресторанах, но при том местным властям дается право закрывать их в случае осложнения эпидемической ситуации.

На Банковой подчеркнули, что карантинные ограничения вновь могут быть усилены, если случится вспышка эпидемии.

Карантин в Украине был продлен до 11 мая, но к правительству уже обращаются с просьбами выйти из него раньше или хотя бы ослабить ограничительные меры. На заседании Кабинета министров 29 апреля премьер Денис Шмыгаль четко дал понять, что Украина не будет преждевременно выходить из ограничительных мер. Кабмин представил план выхода Украины из карантина, который предусматривает пять этапов. В первую очередь, если в течение десяти дней подряд соотношение новых случаев COVID-19 среди всех протестированных не изменится или ежедневное отклонение удержится на уровне 5%, в таком случае правительство откроет парки и зоны отдыха, часть объектов индустрии красоты, разрешит тренировки командных видов спорта.

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