Зеленский: Украина не позволит себе вмешаться в выборы США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет никоим образом вмешиваться в выборы в США, подчеркнув, что предотвращение втягивания страны во внутреннюю политику Соединенных Штатов – это вопрос ее национальной безопасности.

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"Буду откровенным. К большому сожалению, периодически в публичном пространстве появляются "сенсационные данные" о якобы каком-то участии Украины в избирательных событиях в других странах. Так вот! Как президент Украины еще раз хочу подчеркнуть и свою личную принципиальную позицию, и фундаментальную позицию нашего государства в целом. Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны. Еще раз заверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы, и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США", – написал он в своем Telegram-канале.

По словам президента, Украина абсолютно уверена в том, что и со стороны ее партнеров будет не менее уважительное отношение к ее суверенному праву на внутренние дела и внутренний выбор своих приоритетов.

"Только на таких принципах и можно выстроить прочные стратегические партнерские отношения", – указал он.

Зеленский также считает, что гражданам Украины следует воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США, и не позволять себе попробовать решить на этом любые свои личные политические или бизнес проблемы.

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"Репутация Украины стоит гораздо больше, чем репутация любого из наших политиков. Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды…", – отметил он.

Напомним, что специальный комитет по разведке Сената Конгресса США может через нескольких недель опубликовать последнюю часть своего доклада, подготовленного по итогам расследования обстоятельств иностранного вмешательства в ход американских президентских выборов в 2016 году.

Ранее мы сообщали, что вместо доказанного "российского следа" в выборах в США 2016 года американский президент Дональд Трамп придерживался мнения, что в избирательный процесс вмешивалась Украина. Также американский президент и его адвокат Руди Джулиани проводили в отношении Украины "теневую внешнюю политику", цели которой отличались от официального курса Белого дома.

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