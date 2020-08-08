Українська
$ 27,68
32,8
  1. Новости политики

Зеленский: Украина не позволит себе вмешаться в выборы США

8 августа, 23:10

Елена Вус Елена Вус

Предотвращение втягивания Украины во внутреннюю политику США является вопросом украинской национальной безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет никоим образом вмешиваться в выборы в США, подчеркнув, что предотвращение втягивания страны во внутреннюю политику Соединенных Штатов – это вопрос ее национальной безопасности.

Реклама

"Буду откровенным. К большому сожалению, периодически в публичном пространстве появляются "сенсационные данные" о якобы каком-то участии Украины в избирательных событиях в других странах. Так вот! Как президент Украины еще раз хочу подчеркнуть и свою личную принципиальную позицию, и фундаментальную позицию нашего государства в целом. Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны. Еще раз заверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы, и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США", – написал он в своем Telegram-канале.

По словам президента, Украина абсолютно уверена в том, что и со стороны ее партнеров будет не менее уважительное отношение к ее суверенному праву на внутренние дела и внутренний выбор своих приоритетов.

"Только на таких принципах и можно выстроить прочные стратегические партнерские отношения", – указал он.

Зеленский также считает, что гражданам Украины следует воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США, и не позволять себе попробовать решить на этом любые свои личные политические или бизнес проблемы.

В тренде
Путин пожаловался Лукашенко на "третьи силы": ухудшают отношения России и Беларуси
Реклама

"Репутация Украины стоит гораздо больше, чем репутация любого из наших политиков. Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды…", – отметил он.

Напомним, что специальный комитет по разведке Сената Конгресса США может через нескольких недель опубликовать последнюю часть своего доклада, подготовленного по итогам расследования обстоятельств иностранного вмешательства в ход американских президентских выборов в 2016 году.

Ранее мы сообщали, что вместо доказанного "российского следа" в выборах в США 2016 года американский президент Дональд Трамп придерживался мнения, что в избирательный процесс вмешивалась Украина. Также американский президент и его адвокат Руди Джулиани проводили в отношении Украины "теневую внешнюю политику", цели которой отличались от официального курса Белого дома.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вмешательство Владимир Зеленский суверенитет выборы в США
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ермак анонсировал новый обмен пленными 100 на 100: кого вернет Украина
Ермак анонсировал новый обмен пленными 100 на 100: кого вернет УкраинаПолитика
Зеленский объяснил назначение экс-чиновника МВД времен Януковича
Зеленский объяснил назначение экс-чиновника МВД времен ЯнуковичаПолитика
Министр обороны рассказал, что дала поездка Зеленского на Донбасс
Министр обороны рассказал, что дала поездка Зеленского на ДонбассПолитика
Зеленский произвел фурор в Марьинке и побывал на передовой: новые фото и видео
Зеленский произвел фурор в Марьинке и побывал на передовой: новые фото и видеоПолитика
"Последний диктатор Европы": судьба Лукашенко после выборов в Беларуси и последствия для УкраиныДругие страны
Путин пожаловался Лукашенко на
Путин пожаловался Лукашенко на "третьи силы": ухудшают отношения России и БеларусиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять