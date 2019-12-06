Зеленский: Украина не разговаривает с боевиками

Зеленский подчеркивает, что украинское государство и его глава не будет вести переговоры с боевиками

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Видео: телеканал "Украина"

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что украинское государство и его глава не будет вести переговоры с боевиками, действующими на временно оккупированной территории.

"Украина не разговаривает с боевиками. Но мы с вами должны понимать, как происходят пять лет все эти разговоры в Трехсторонней контактной группе. Там присутствует Украина, Россия, ОБСЕ и представители временно оккупированных территорий. То есть они там есть. Напрямую президент с ними не говорит, и не будет говорить, это понятно", – сказал Зеленский в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

При этом глава Украинского государства указал, что оккупированной территории Донбасса проживает много людей и не все они сепаратисты. "Много людей, которые пересекают КПВВ, я ними общался, они просят, я с ними встречался в Станице Луганской, в Золотом. Они хотят прекращения войны, они говорят, мы не хотим в Россию, мы – украинцы, мы хотим быть в Украине. С этими людьми мы должны разговаривать, обязательно", – пояснил он.

Президент считает, что в минской ТКГ должны быть представители Донбасса, которые переехали в Киев и другие города Украины. "Если они говорят, что разговаривайте с жителями оккупированных территорий, вы не знаете, что им нужно, так все очень просто – давайте разговаривать со всеми. Пусть жители, которые переехали, тоже приедут в Минск, сядут за стол и скажут, почему они переехали", - сказал Зеленский.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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