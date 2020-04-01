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  1. Новости политики

Зеленский: Украинцам готовят выплаты на время карантина

1 апреля, 13:28

Сергей Мартынец

Сейчас составляются списки самых малообеспеченных категорий граждан

Украинцам предоставят финансовую помощь во время карантина. Сейчас власть составляет списки малообеспеченных категорий – помогут самым бедным гражданам. Об этом шла речь на селекторном совещании с участием президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба ОПУ.

Глава государств напомнил, что в Украине продолжает расти количество инфицированных коронавирусом, но при этом не стоит забывать и о социальной поддержке граждан.

"Мы видим, что карантин нужен. Я уверен, что он спасет много жизней. Однако правительство должно найти средства, чтобы помочь бедным украинцам. Составьте список как можно быстрее, и давайте рассчитаем, сколько денег мы можем выделить", – сказал он, обращаясь к премьер-министру Дмитрию Шмыгалю.

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Глава правительства в свою очередь отметил, что был остановлен рост цен на социально значимые товары, некоторые продукты даже подешевели.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее премьер Денис Шмыгаль обещал, что выплаты ждут и пенсионеров, и тех, кто находиться в вынужденном отпуске, кого уволили после введения карантина. Средства будут выделены из Стабилизационного фонда государства. Позже он подробней рассказал, кому дадут деньги из Стабилизационного фонда.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин выплаты Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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