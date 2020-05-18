Зеленский: Украинская армия всегда рассчитывает на поддержку резервистов

Сегодня в Украине отмечают День резервиста. Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев, которые находятся в оперативном резерве и живут мирной жизнью, но в случае необходимости могут усилить Вооруженные силы. Об этом говорится в поздравлении на сайте Офиса главы государства.

"Сегодня мы чествуем настоящих патриотов нашего государства – высокопрофессиональных воинов, которые, находясь в оперативном резерве, готовы в любой момент пополнить ряды Вооруженных сил Украины и других военных формирований. Украинская армия всегда рассчитывает на вашу поддержку, нуждается в ваших умениях, военном мастерстве и опыте, приобретенных в боях с российским агрессором и во время учебных сборов", – сказал он.

Зеленский поблагодарил украинцев, которые проходят службу в военном резерве, за готовность к немедленному выполнению задач по защите Родины.

Реклама

"Уверен, что ваш патриотизм и преданность делу и впредь будут оставаться надежной основой обороноспособности нашего государства. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и несокрушимой веры в нашу победу", – добавил президент.

В тренде Ахметов рассказал о своей роли в борьбе с коронавирусом

Напомним, еще в 2018 году в Генеральном штабе заявляли, что оперативный резерв первой очереди ВСУ составляет более 200 тыс. человек. Военные отмечали, что, согласно опросу, подавляющее большинство изъявило готовность прибыть в свои воинские части в случае открытой агрессии противника.

В свою очередь руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, что в Украине мобилизационный резерв составляет до 2 млн человек. Только к обороне во время возможного наступления армии РФ могут быть привлечены до 400 тыс. человек, и этого хватит, чтобы отразить нападение.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама