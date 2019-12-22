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Зеленский: Украинскую дипломатию уважает весь мир

22 декабря, 13:10

В последние годы роль дипломатов для Украины сильно возросла – начиная от переговоров по завершению войны и до безвизовых путешествий

/ Фото: president.gov.ua

Сегодня день рождения украинской дипломатии. Президент Владимир Зеленский поздравил дипломатов с профессиональным праздником и отметил их особо важную роль в современной Украине, сообщает Офис главы государства.

"Мне очень приятно приветствовать вас с профессиональным праздником – Днем работников дипломатической службы Украины. У Украины есть все основания гордиться вами. Вы смело защищаете правду и справедливость, отстаивая суверенитет и территориальную целостность Украины, наш необратимый европейский и евроатлантический курс", – сказал он.

Зеленский отметил, что украинскую дипломатию уважает все международное сообщество и именно благодаря дипломатам Украину поддерживает цивилизованный мир. И теперь задача – эту поддержку сохранить и приумножить.

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"Мы ставим амбициозные цели сделать Украину сильной и влиятельной: наше государство должно продолжить уверенно двигаться в ЕС и НАТО, мир должен знать настоящую украинскую историю и узнавать украинскую культуру; украинцы должны получить лучшие возможности свободно путешествовать по миру и чувствовать действенную защиту государства, когда находятся за границей. Справиться с этими задачами поможет ваш профессионализм, целеустремленность и преданность общему делу. На вас возлагается большая ответственность за судьбу страны", – говорится в поздравлении президента.

Как сообщали новости "Сегодня", год назад в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон о дипломатической службе. Стоит отметить, что принимался он непросто – со второй попытки после вето президента.

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Источник: Сегодня

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